Korkarım ki...

Son yirmi yılda, modaya uyup "anı yaşamak" diye diye geçmişimizi de, geleceğimizi de heba ettik...

Doğru düzgün hatırladığımız ne var?

Fotoğrafını çekmesek unutacağımıza çoktan kanaat getirdiğimiz anlar gerçekten bir "geçmiş"e dönüşebilir mi?

***

(neyse o artık!)Geçmiş hep çarçabuk unutulması gereken ama beceremediğimiz bir zaman dilimine dönüşüyor, yalan mı?Ama diyeceksiniz ki, zaten güzel anı mı var?O hâlde bundan sonrasını bari bunu bilerek yaşayın!

***

Hep hesap kitap...Bu mu yani?Böyle mi olmalıydı?, eylemlerimizin içinde yer aldığını,ya unuttuk ya da hiç anlamadık...

***

Bir de düşünün...Hafızamız bize hepolsaydı; başımıza gelenleri unutamasaydık,dediğimiz şey hiç geçip gitmeden bugünde kalakalsaydı...Ne feci bir şey oldurdu, değil mi?Neyse ki bu hastalığa düçar olanların sayısı pek az...Bütün dünyada sayıları 50 veya 60'ı geçmez, diyorlar.Hipertimezinin ilginç yanı ne peki? Anlar birbirlerine bağlanıyor, hepsi geçmiş oluyor ama bugün, burada hep canlı gibiler...Şimdi dikkat!Hipertimezi hastalarının beyin MR'larında özellikle temporal lobda farklı özellikler görülüyor ama bu durumun tam nedeni henüz bilinmiyor.

***

Bak şimdi!Hipertimezi falan deyince...Zihnimyi falan bırakıp derhal hatırlama meselesine odaklanıyor.En küçük detaylara kadar...Nietzschederken haklıydı fakat şükrediyorum ki,...Bugünden dertlenince hemen anılarıma kaçıyorum.Bursa Setbaşı'nda, derenin hemen yanıbaşındaki yerde dondurmasını bitirmeden taburesinden kalkmak istemeyen üç yaşındaki çocuktan bugüne uzanan dev prodüksiyon...Tatsız anılarım nereye gittiler yahu!