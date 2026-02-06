Bugünlerde sosyal medyada Putin'in geçmişte ettiği bazı sözler izlenme rekoru kırıyor...
Diyor ki Rus lider:
"Batılı elitler pedofiliyi 'yeni normal' olarak kabul etmemizi istediler. Rahipler bile eşcinsel evliliklere zorlandı. Kimse böyle yaşamak istemiyor... Ancak şunu iyi bilmeliler: Vampirlerin balosu sona eriyor..."
Bunları söylediği tarih Mart 2024...
***
İki yıl öncesini karıştırdım ve Putin'in bu sözlerinin yer aldığı röportaja acaba global medyada nasıl yer verilmiş
diye baktım...
Tam tahmin ettiğim gibiydi...
Rusya
liderinin "Finlandiya
ve İsveç
'in NATO'ya alınmasını anlamsız buluyorum" demesi öne çıkarılmıştı...
Tabii ki Rusya'nın nükleer gücü hakkındaki iddialı sözleri de uzun uzadıya yorumlanmıştı.
Lakin "pedofil Batı"
meselesine neredeyse hiç yer verilmemişti...
Nasıl manidar!
***
Birkaç gündür şu da dikkatimi çekiyor...
Bizim "Batı ne yaparsa hoş yapar"
tayfamız var ya...
Epstein
belgelerinin korkunçluğu karşısında önce bir paniğe kapılıp sendelediler...
Bazıları "Dünyayı sığ ve dangalaklar yönetiyor" diye topu taca atmaya kalkıştı.
Bu mu yahu mesele
, diyecektik ki...
Şimdi de unuttukları sol teorileri hatırlamaya çalışıp Epstein olayının arkasında saklanan şeytani unsurları
kapatıp "Burjuvazi böyledir işte"
türünden gülünç laflar ediyorlar.
Ne yeni tekno-turbo kapitalizmi biliyorlar ne de global elitleri tanıyorlar...
Bu kafayla burjuvazinin ağır ağır tarihin dışına doğru itildiğini anlamaları da imkânsız...
Hâlleri acıklı ama kibirleri tavan...
Yeter ki, Batı aşklarına halel gelmesin!..
***
Üzeri kapatılmış pek çok korkunç, mide bulandırıcı dosya
da yeniden açılıyor, açılmak zorunda...
Batı'ya kaçırılan ve akıbetleri bilinmeyen Ukraynalı yetimler
, İncirlik üssünden kaçırılan çocuklar ve Balkanlar'daki yaygın çocuk kaçakçılığı
konusu mesela...
Bu gerçeklerle yüzleşmek zorundayız.
***
Ve şunu hepimiz kafamıza çakmalıyız...
Geldiğimiz noktada ne sağ ne de sol ezberler olup biteni anlamaya yetebilir...
Dünyanın düzenine baştan bakacağız...
***
NOT DEFTERİ
Sizi uyarıyorum, etrafınıza bakın. Bilim verdiği sözleri yerine getirmedi. Verimlilik ve kolaylık vaatleri, kirlilik ve kaostan başka bir şey getirmedi. Bizler yok olma yolunda ilerleyen ümitsiz türleriz. (DAN BROWN / Melekler ve Şeytanlar)