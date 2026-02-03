Bak sen şu işe!
Epstein denen sapkın organizatörün banka hesaplarından birinin adının "Baal" olduğu ortaya çıktı.
Nasıl mı?
Bir FBI raporundaki kayda göre, bu pislik J.P. Morgan'daki birinden "Baal" kod adıyla açılmış hesaba para yatırmasını istiyor.
***
Baal...
Antik çağın Sami dillerinde "efendi"
anlamına gelen bir kelime...
Daha sonra "koca/eş"
anlamları kazanmış; daha sonra ilah adı
olmuş...
Tevrat'ın bazı bölümlerine bakılırsa, "putlar putunun oğlu"
bu şey...
Daha güneydeki Arap diyarında "bereket"
anlamı kazanmış...
Daha yakın çağlardaki bazı metinlerde ise şeytanın boşluk bulup içine girdiği bir put
olarak tarif ediliyor.
***
Şimdi otur düşün taşın!
Epstein
bu kod adını acaba "bereket" anlamına mı kullanmış yoksa "İlah Baal"e mi gönderme yapmış?
İkisi de olabilir...
Lakin bu detaydan bile bir kez daha anlıyoruz ki...
Karşı karşıya olduğumuz olgu basitçe bir sapık çevreden ibaret değil...
Anglo-Amerikan dünyayı yöneten bu çekirdek tayfa basbayağı bir "din" gibi yapılanmış; haberleşme dili de şeytani bir kült özelliği taşıyor.
***
Antik zamanlar hakkında şu da biliniyor...
Kenan
diyarında bir süre sonra "Baal'e tapınma"
diyebileceğimiz bir inanç bayağı güçleniyor; önce Yahudileri sarıyor, sonra bütün Akdeniz şeridine yayılıyor.
Uzmanlar İlyas Nebi
döneminde dahi Yahudi diyarındaki halkın Baal'e bağlı olduğunu düşünüyor.
Kuran'dan şu ayet ise çok açık: "Eted'une ba'len ve tezerune ahsenel halikin / En güzel yaratıcıyı bırakıp da Baal'e mi yöneliyorsunuz?"
***
Epstein dosyasının soruşturulması genişletilerek sürdürülmeli ve elitler hakkında dedikodu olmaktan hızla çıkartılıp arka planına bakılmalı...
Biz dâhil bütün "çevre" ülkelerde milyonlarca insanın öğrendikleri karşısında kanı dondu, ancak ne yazık ki Batı ülkelerinde durum böyle değil...
Şu sıralarda Londra'da olan medyacı ve kültür adamı İsmail Halis geçen gün şöyle anlatıyordu: "İngiliz halkı için Prens Andrew bağlantısı hariç, Epstein davasının hiçbir anlamı yok."
***
NOT DEFTERİ
Hafıza, ara ara kilidini açtığımız bir kasa değildir. Durmaksızın yeniden inşa ettiğimiz bir yerdir-hiçbir zaman tam olarak doğru ve aynı kalamaz. (SAMANTHA HARVEY / Yörüngede)