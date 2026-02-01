Kuleli'den geçiyorum...

Güzel bir yağmur yağıyor.

Kaymak Mustafa Paşa Camii'nin önüne geldiğimde aklım başıma geliyor:

Manzara ne güzeldi yahu!

Ama hepsi o kadar...

Fil Ambarları'nın orada sıkışan trafikte nerede olduğumu unutuyorum.

Önümdeki arabaların sürücüleri birbirlerine küfrediyorlar; çıkıp birbirlerine uçan tekme de atarlar mı?

Pencereyi açıp "Hop beyler" diyorum;

"deli misin yahu, sakin olun!"

Tam o anda onlarca motosiklet dolduruyor çevremizi...

Çengelköy'ün daracık yolunda bir anda Yeni Delhi atmosferi...

Az önceki harika manzara, Boğaz, İstanbul falan silinip gidiyor bu arada zihnimden...

***

Böylece ara ara gelip İstanbul'un tadını çıkarmak mümkün olur belki...Ara ara bunu yapan ve pek mutlu olan taşralı dostlarıma özeniyorum...

***

2001 yılında Sabah'ın ikinci sayfasında çıkan bir yazımı hatırlıyorum.Şöyle diyordum orada:Sabah sabah çekmecelerikarıştırdım, yazının bulunduğukupürü kesmiş saklamışım, buldum.Çünkü artık Beyoğlu 'nun, orada yazdığım Beyoğlu'yla ilgisi yok. Fatih 'e uzun zamandır gitmiyorum, son gidişim hayal kırıklığıydı.

***

Aradan geçen yirmi küsur yıldakomaya girdi; turistik çabalar toparlanmasına yetmiyor.Ve geri kalan ne varsaoldu...Ataşehir'de bir yüksek binada oturup her sabah işine gitmek için aracına binen ve hangi semtlerden geçtiğini bir kez bile merak etmeyen insanlar var...

***

Kanaatim kesin...Çünkü bir kent asla bütün olarak kavranamaz...Böyle bir çaba da saçmadır zaten.İşe gidersin, alışveriş merkezine gidersin, şu lokantaya, şu kafeye gidersin ve oraları benimsersin. Hepsi o kadar!

***

Hâlâ güzel...Ama bu devasa kentin kirini pasını Boğaz'ın suları yıkayabilir mi? İmkânsız.Beton yığını semtlerin Boğaz'ın olduğu bir coğrafyada bulunduğuna kim inanır!