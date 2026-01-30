Trump çok gürültü çıkarıyor...

Ve asıl hedeflerine sessiz ve derinden (nereye doğru) yol aldığı gözden kaçıyor...

İyi numara!

***

mesela...Trump'ın patırtısıyla şimdiden o kadar yorgun düştü ki, müdahale olduğunda hâli olacak mı, belirsiz.mesela...Trump'ın patırtısı bir süredir İsrail 'i (biz hariç) bölge ülkelerinin gözünde ikinci plana attı.

***

Putin...Trump'ın gürültüsünü çözdü...Şunu anladı:, alttan alta güçlenmek ve vakit kazanmak demek...bu patırtınınaltında sessizce ilerleyenzorlanıyor.

***

Grönland açısından bakalım... ABD 'nin gizli ve açık üsleri bir yana, ortaya çıktı ki, meşhur fakat yarı gizli özelliklere sahip "Uzay Kuvvetleri"nin Space Delta birimi de Grönland'daymış...Danimarka'nın egemenlik söylevleri falan işin sahne oyunu tarafı...Grönland buzlarının altında yatan zenginlikleri istiyor. Devasa petrol yatakları bile var orada...Yani Trump ülkesini içe falan kapatmıyor, bu işin aldatmacası...

***

1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı 'na ABD, Uzakdoğu'da Pearl Harbour baskını yüzünden 1941'de girmiş ama Avrupa 'da bir kara harekâtı için 1944'e kadar beklemiştir.Ve unutmayın, Nazi Almanya'sıyla iyi ekonomik ilişkilerini 1943 sonuna kadar sürdürmüştür ABD...Sonuç?Bu süre içinde

***

Bir daha not edeyim...

Trump'ın gürültü patırtısının bir işlevi var...

ABD'nin toparlanıp yeni bir hegemonya düzeni kurma çabasını algılamamızı engelliyor.

Yeniden büyük bir savaş olur mu peki?

Bu şüphenin kendisi de başlı başına savaş.

***

NOT DEFTERİ



Ah evet, insanlar her zaman, her yerde düşmanlarını sevdiler. Acıyı ve boşluğu dostlarına sakladılar. (GRAHAM GREENE / Sessiz Amerikalı)