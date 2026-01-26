O taraftan, bu taraftan bakmadan önce...

Şuraya veya buraya bakmadan da önce...

Durup BAKMAK gerekiyor...

Dünyaya...

Dünyanın yeni haline bakmaktan söz ediyorum.

***

İlk soru şu..Derin devlet etkisini gizleyen liberal çakallıkların sonuna gelindi mi?Malum, büyük savaşların veya küresel dönüşümlerin arifesinde süsler püsler sandıklara kaldırılır...

***

Avrupa ittifakı ve Birleşmiş Milletler 'e bağlı organizasyonlar için yoğun bakım süreci başlayacak...Damardan beslenme işe yarayacak mı? Şüpheli...Başka çareleri yok!

***

Hala "BM yerini Trump 'ın öncülük edeceği bir güçlüler kulübüne terk edecek" diye yazan saftorikler var.BM güçlüler kulübü değil mi?Trump'ınki "briç kulübü" gibi görünüyor diye Birleşmiş Milletler sakızını çiğnemeyi sürdürecek miyiz?Asla ""yı beceremeyen hantal bir yapı geleceği idare edebilir mi?

***

Güçlü bir şemsiye, değil mi?Lakin şemsiyeyi tutan eller başkaları ama ıslanmaktan korunan ABD 'ymiş...Şimdi ABD "" diyor; "Buyrun bakalım, çıkın işin içinden!

***

Askeri ilişkiler agresif, diplomasi nazik, iktisadi bağlar uzlaşmacıdır diyorduk...Trump geldi, bu berbat yalan yerinemasanın üzerine koydu...Şu...Devletler arasındaki bütün ilişkiler (diplomasi dahil ) agresiftir; dahası,

***

İsrail ve akrabalarının alçaklığı nasıl çırılçıplak!AmaNiye?Çünkü "enkaz kaldırıldığında her şey çok güzel olacak"mış...

***

Umutsuzluk için yazmıyorum bunları...

Önce olup biteni görüp anlayalım diye yazıyorum.

Ki sonra hakiki sorumluluk vakti gelsin!

***

NOT DEFTERİ



Hatır gönül tanımadan amansız birer gerçekçi olmamız gereken bir dönemdeyiz. (KEMAL TAHİR / Notlar-1)