Bir yazar beni ürperten bir laf etmişti, onunla başlayayım...

"Geçmiş vuku bulduğunda..."

***

Öyledir...Yani hatıralar sadece birikmekle kalmayıp hayatınızın ağır basan tarafı olmaya başladığında...Artık kritik bir noktadasınızdır...(Zaten çevrenizdeiyi insanlar ve tatlı çocuklaryoksa bugünde kalmak için ısrar zor iş!)Fakat zamanında sormadığınız bir soru tokat gibi yüzünüze çarpar:Bir anılar parlatıcısına mı ihtiyacım var, yoksa bir zihin silgisine mi?Neden bu soru?Çünkü hatıraların bize ihanet etmeyeceğinden veya durup dururken canımızı yakmayacağından emin olmak kolay değildir...

***

Bir zamanlar...60'ına girmiş bir arkadaşım yeni edindiği öfkesini şöyle dışa dökmüştü: "Gerçek şu ki, 30'lu yaşlarımda falan şimdiki kadar huzurlu değildim. Lakin yine de güzel hatıralar diye de bir şey var değil mi? Bazen oturup onları çağırıyorum.Sinir oluyorum."

***

Talihli sayıyorum kendimi...Ya da sakin ve uysal bir oyuncu...Hepsi Full HDR...Her geçen gün zamanımın daha geniş bölümünü güzel hatıralarıma ayırıyorum.Kullanışlı değiller belki ama hatırlamaya değer olmaları yetiyor da artıyor.Amy Leach bir yazısında, "Bazı insanların hatıraları kullanışlı mobilya gibidirler; oturmak için sandalyeler, çalışmak için masalar, miras bırakmak için küller" diyordu...Benimkiler öyle değiller, daha çokyarıyorlar...Şimdilerde azalan sevme becerimi bir bıçak gibi biliyorlar...Eh, yeter de artar bile, değil mi?

***

Bunları size niye anlatıyorum ki?Hem hatırlamayı övdüğüm daha önce pek görülmemiştir...Çünküzamana dayanacak kadar keskin,ise "şimdi var, yarın yok" uçuculuğundadır, bilirim.

***

Ama artık şunu da biliyorum ve siz de bilin istiyorum:yaşadıklarımıza dair daha derin bir idrake kavuşmak için çok güçlü bir yol.Ve anladım ki, gerçektenuzun sürüyormuş...