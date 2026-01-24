Tam "Nereye gitti bu ultra küreselciler, böyle Davos mu olur" diyordum ki...

BlackRock'ın CEO'su ve dolar milyarderi Larry Fink, bir oturumda "Kapitalizmin son büyük faciasına hazırlanın, yapay zekâ beyaz yakalıların işini bitirecek" açıklaması yapmaz mı?

Yumruk gibi bir laf da etti: "Burada toplanmış elitler, dünyayı şekillendirmeye çalışıyor. Asıl darbeyi yiyecek halkın ise ne buradaki ne de başka yerdeki masalarda sandalyesi var!"

Havaya bakın!

Dünyada dolaşan paranın dörtte birini (hatta örtülü olarak daha fazlasını) yöneten portföy şirketi...Dünyanın sahibi olduğunu iddia edenler de var ki, pek haksız da sayılmazlar.Yani ne diyeyim...Larry Fink'in laflarına gülünebilir, fakat konu ciddi...

Davos'ta ABD bayrağı renklerinde atkılarıyla dolaşan Beyaz Saray ekibi karşısında küreselciler kayboldu, diyorlar...Oysa bunların toplamıSokaktaki insan yapayalnız.

Davos da aslında bütün iş toplantıları gibi...Nasıl mı?Dostum Bülent Korman'ın deyişiyle...

Neyse biz günümüz insanına geri dönelim...Şu kişi bu kişi diye düşüneceksiniz önce...Yakınlarınız, sevdikleriniz, elbette eşiniz, kardeşiniz falan...Sonra birden zihninizde bir ışık çakacak; çünküaklınıza gelecek.

Bizden bile daha hızlı yaşlanan görüntü...Birbile üretemiyor.

Analog fotoğraflarımızdahâlde bulunduğumuz çok yazılır, çizilirdieskiden...Şimdi dijitallerde sadece bir an için canlıyız, donmuyor, yok oluyoruz.

Geçen gün benim balları'ne götürdüm.Işık oyunlarına, yıldızlı gecelerin çevremizde dönüp durmasına bayıldılar.Bir köşeye oturarak olup biteni izlediler.Ben de o sırada sergideki erkek çocuklarını izledim: Çığlıklar, bağırtılar, duvarlara tekme atmalar...