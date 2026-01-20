Olur olmaz, ayrı konu...
Ama Ortadoğu yeni bir "sulh" hâline hazırlanıyor...
Dünya ise harbe doğru ilerliyor, bu çok açık!
Ve son haftalarda ne oluyorsa...
Bu çerçevede oluyor, lakin bizim medya işin bu yanına bir türlü akıl erdiremiyor.
***
Neden sulh
dedim de barış
demedim...
Barış
, karşılıklı uzlaşmaya (hatta "birbirine gitme"ye) dayanıyor kökeninde...
Sulh
ise bildiğimiz "işine bakma" hâli...
Çatışmanın durup işlerin az çok yoluna koyulması...
Kelimenin Arapça ve Aramice köklerine baksanız, kastımı iyice anlarsınız; çünkü anlamı "hâli vakti yerinde olma"
ya kadar gidiyor.
***
Suriye
'ye bakalım...
Şam
'da yeni idare...
Ve 30 küsur yıllık SDG/PKK hayallerinin iki gün içinde süpürülmesi de yukarıda söylediğim "sulh" düzeni için temel inşaatına dâhildir...
***
Biliniyor ki...
Bölgede Türkiye'nin istemediği bir şey ısrarla oldurulamaz.
Sulh ancak böyle mümkündür.
Ötekisi harptir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
çok zaman önce "Tüm dünyaya sesleniyorum; bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye
'nin güneyinde bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" demişti.
Şimdi geldiğimiz yer, o gün durduğumuz yerle aynı.
İdris Kardaş dünkü yazısında, "Bu fırtınadan Türkiye'yi sağ salim çıkarmak ve bu iradeyi dünyaya duyurmak liderlik başarısıdır, sabırla örülen strateji
karşılığını buldu" derken yüzde yüz haklıydı.
***
Olay şu...
Hegemon ABD baştan bir gelecek planı yaptı ve "Ben başka alanlarda çatışırken Ortadoğu'da patırtı istemiyorum" dedi.
Sıkıntı şurada...
Ortadoğu'da sulh olacaksa...
Bu İsrail'in istediği gibi mi olacak, yoksa İsrail biraz kenara çekilmek zorunda mı kalacak?
Bu sorunun cevabı kritik önemde...
***
Şimdi bu bağlamda bir daha bakalım...
Suriye'de SDG'nin hızla süpürülmesi ile Washington'da Gazze çözümü için birden gaza basılması bağlantılı mı? Şüphesiz...
BAE'nin birdenbire doğrudan Araplar arasında prestij kaybetmeye başlaması ve Suudilerin sert biçimde BAE'ye sırtını dönmesi rastlantı mı? Hayır!..
İran için bir değişim olacaksa, son hamlenin yine İran'ın içinden gelmesi tezinin yeniden ağırlık kazanması şaşırtıcı mı? Değil...
***
