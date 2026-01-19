Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Öğreniyoruz işte, her gün en baştan...
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
19 Ocak 2026, Pazartesi

HAŞMET BABAOĞLU

Öğreniyoruz işte, her gün en baştan...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Şimdi nereden aklıma geldi?
Smilla ve Karlar romanını bilir misiniz?
Annesi Grönlandlı bir yerli olan roman kahramanı bir yerde "Kaybedenlere zaafım var. Özellikle silik insanlara kalpten bir yakınlık beslerim. Belki de daima onlardan biri olacağımı bildiğim için" der....
Smilla ve Karlar yüzeyde bir cinayet romanıdır fakat alttan alta Danimarka'nın sömürgeci geçmişiyle hesaplaşır.

***

Danimarka...
Şu bildiğimiz serinkanlı, burnu havada, kendi hâlinde pek uygar Danimarka mı sömürgeci?
Oysa sorsak ya...
Başka nasıl uygar olunur?

***

Trump oyuncak isteyen çocuk gibi "Grönland'ı isterim" diye tutturunca azıcık uyanır gibi olduk...
Ne yahu!
Bu dev buz kütlesi Danimarka'nın mı, diye sorduk mesela...
Orası Eskimoların İnuit kolunun diyarı, öğrendik.
Danimarka 18. Yüzyıldan başlayarak orayı sahiplenip yerlilerini "uygarlaştırdığını" iddia eden ülke...
Sonunda sömürgecinin biri gidecek, yerine devi (ABD) gelecek.
Zorla kısırlaştırılarak nüfusu 50 bine indirilmiş Grönland yerlilerinin kaderi değişmeyecek.

***

Trump Grönland'ı istiyor.
Laf olsun diye değil...
Maduro'yu kaçırdıktan ve İran'a müdahaleye heveslendikten sonra dikkatleri dağıtmak için de değil...
Kulağıma çalındığında inanamamıştım ama bizdeki bazı ekran yorumcularının iddia ettiği gibi "güç havası atmak" için de değil...
Bu üzeri buzla kaplı dev kara parçası Arktik okyanusuna açılan kapı...
Üstelik buzun altında çok değerli madenler var.
Sadece Trump değil, derin ABD istiyor bu kapıyı...
21. Yüzyılın yeni ticaret kavgası Arktik bölgesinde olacak, bu net gerçek...

***

Sonuç?..
Bize uygarlık diye öğretilen şeyin kökeninde para pul iştahı ve insana düşmanlık olduğunu bir kez daha öğreniyoruz.
Trump müthiş bir arsızlıkla dünyanın yüzüne vuruyor bu gerçeği...
Anlamak isteyen anlar.
Ama slogan atarak olmaz bu işler...
Bakın, hala "iyi hayat koşulları" kartını kullanarak Batı bütün 3. Dünya gençlerini kendine çekiyor.
Neden, nasıl diye sormayacak mısınız?

***

NOT DEFTERİ

Netice şudur ki, akıl denilen müessese bugün hâdiseler üstündeki tahakküm kudretini kaybetmiştir. Ufkumuzda eşya ve hâdiselerin müstakil bir iradeyle şahlandığını görüyoruz. (N. FAZIL KISAKÜREK / Savaş Yazıları)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >