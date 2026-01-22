Sovyetler Birliği'nin olduğu bir dünyayı ve o sırada olup bitenleri, mesela İran devrimini bugünün gençlerine anlatmak olacak şey değil...
Gençleri geçtim...
Benim kuşağım bile o dönemin çekişmelerini ve uzlaşmalarını unuttu.
Kupkuru uzmanların eline kaldık...
***Evlerde telefonun sınırlı miktarda olduğu, acil haberleşmenin telgrafa kaldığı ülkelerde hem iktidarın yüksek tepelerinde olup bitenleri hem de sokaklardaki gelişmeleri bugünün "kafası"yla anlamaya kalkmak boş iş...
***İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi neyin nesiymiş; sokaklarda bambaşka bir hava varken neden Humeyni Paris'ten uçağa bindirilip İran'ın başına gönderilmiş?..
***Şimdi birdenbire dünya kamuoyuna (bizimkine de) diyorlar ki:
***Oysa İran'da tam ne olduğunu da hâlâ öğrenemedik.
***Tamam, İran rejimi berbat!
***İran'ın geleceği meselesi kocaman soru işareti...
***
Yazıyı kapatırken ülkemiz için de şu kaydı düşeyim...
Batı'da "İsrailleşen" Yunanistan, Doğu'da bitmez tükenmez çalkantı tehdidi var.
Diri olmamız gerek...
***
NOT DEFTERİ
Eski evimizin kapısını çalıp orada doğduğumu, on bir yaşıma kadar orada yaşadığımı ve etrafa bir bakmak istediğimi söylemeyi de düşündüm. Derhal vazgeçtim. Evler sadık değildir. (GEOFF DYER / Paris Esrimesi)