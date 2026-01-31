"Hastaneler, doktorlar, sigorta ve ilaç şirketleri, yani sistemi yöneten bütün çıkar grupları insanları iyileştirmeyi değil, hasta tutmayı hedefleyerek para kazanıyorlar."

Kim söylüyor bunu?

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy...

Trump ses çıkarsa haber oluyor, malum.

Ama R. F. Kennedy'nin sözlerini işitenler yok denecek kadar az...

Bu sözü burada dursun ve bizi düşündürsün istedim.

***

ABD Sağlık Bakanı'nın bizim medyada pek yankı bulmayan bir açıklaması daha var:Robert F. Kennedy'nin esas kastettiği şeyTrump'ın neredeyse hiç su içmeden süreklikola ve hamburger tüketmesiymiş...

***

Eğitim, öğretim diyoruz...Zaten günümüz çocukları artık dikkatlerini uzun süre aynı noktada odaklayamıyorlar. Bu yüzden özel bir şekilde yaftalanmaları yanlış oluyor; çünkü hemen hepsi öyle...Eğitim mi?Öğretmenlerle konuşun, bu konuda ne kadar umutsuz olduklarını görürsünüz.

***

Okul konusu açıldığında hemen her cümlelerinin altındamesajı var...En çalışkanları bile hızla lafı başka alanlara çeviriyor...Hele mimiklerini görmek lazım...Bu durum nereye varacak, üzerine kafa yoralım mı?

***

Global ekonomiye bakıyorum...Deniz bitti, bitecek...Eh,dünyasında olacağı buydu...

***

Tonla para ödenip gidilen bir pop konseri ruhun arazlarını giderebilir mi?Şimdiki yöntemlerle zor.Öncesonra söz verilen saatten en az birsaat sonra konser başlasın...Kural bu...Üstelik bakıyorum da...

***

İşin özü şu:

***

Şöyle bir laf var...İyi de içinde haset, hırs, gücenikliktenbaşka bir şey yoksa...ten olması bir felaket, değil mi?