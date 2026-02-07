İtiraf edin, bir haftadır aklınızdan şu cümle geçmiyor mu?
"Dünyayı yıkıp baştan kurmalı..." Tamam!
Lakin nasıl?
İşin bu yanını unuttuk, unutturdular bize...
Yeni bir dünya nasıl kurulur?
Öyle bir harala gürele içindeyiz ki, bu tür düşünceler ve ideallerden uzaklaşalı çok oldu...
Peki mecalimiz var mı?
Gündelik hayat yenilgilerimiz mecal mi bıraktı?
***
SADE İNSAN ille de daha iyi, daha güzel, daha doğru bir dünyaya uzanmak istediğinde
ise karşısına esası unutturup usul ile oyalanma yolları
çıkartılıyor.
Usul tartışmalarından devasa cemaatler türedi...
Bu "hapishane"den kurtulabilir miyiz?
Hiç! Öylesine sordum işte!
***
Geçen gece Amerikalı spiritüalistler, "Yeni Çağ akımları"ndan medet umanlar, guru denen tiplere bağlananlar
şok geçirdiler...
"Bu yüzyılın en etkili gurusu" ve "bütünsel tıp dâhisi" denilen Dr. Deepak Chopra'nın yüzlerce defa Epstein'le mesajlaştığı ortaya çıktı.
Yazışmalarda Chopra'nın buraya almaktan hicap duyacağım alçakça ve yavşakça ifadeleri var...
Düşünün, Chopra "Dünyanın en etkili 100 kişisi"
arasında sayılıyor.
Bir Amerikalı gece X'e şöyle bir mesaj atmıştı: "20'den fazla kitabı varmış kitaplığımda, hepsini topladım çöpe attım, ama zihnime kazınmış etkisini nasıl söküp atacağımı bilemiyorum."
Kim bilir daha ne şoklar yaşanacak?
***
Anlaşılıyor ki...
Bu iblis şebekesi
hem modern tıbbın tepelerini kontrol etmiş hem de alternatif tıp çevrelerinin içine sızmış...
Aşılar ve gurular...
İlaçlar ve meditasyon teknikleri...
Hepsinde bu şebekenin bir parmağı var.
Ne yapmalı?
Sade insan için bir süre "paranoyak" olmak iyidir...
***
"Gündelik hayattan söz et bana Haşmet"
diyorsunuz belki şu an?
Bunlar başka hayat mı ki?
Ama haydi söyleyeyim...
Site hayatını benimseyen arkadaşlarım artık "Mütevazı bir müstakil ev bulsak da otursak"
diye yakınıyorlar.
Niye?
Çünkü site aidatları
aldı başını gidiyor.
Yönetim kurullarının aldığı kararlara bakılırsa...
Kendi evlerinde oturanlar bu yıl aidat diye bir tür kira ödeyecekler sanırım...
***
Bazen toplu bir sohbet ortamında birden durup içimden soruyorum: Ne için bunca laf kalabalığı?
Birbirimizi anlamak için mi? Yahu daha baştan kimsenin karşısındakini anlama gibi bir derdi yok ki!..