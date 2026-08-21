"Herkes rol yapıyor zaten, dünya sahne gibi oldu ağabey" diyor çayını yudumlarken...

"Trump da deli rolü yapıp işini görüyor, bu numarayı gerçekten yutmuş olanlar vardır belki ama devletler yutmuş gibi yapıyor..."

Kırk yıllık okurum...

Geçen günkü yazımı kastediyor...

Gülünmeyecek şeye gülüyoruz o an...

***

Yıllarca enerji sektöründe çalıştığı içingörüyor...diye anlatıyor.Haklı!"ABD artık büyük değil, yaşasın Çin" havasına girmiş Avrupa devletleri şimdi tedirgin ekonomilerinin içinde çırpınıyorlar.deseniz, tam "yeni büyük" olmak üzereyken "eski enerji"nin hâlâ etkili olduğu gerçeğiyle yüzleşti, durmak zorunda kaldı...Üzerine bir deekleyin: " Rusya 'dan enerji alırsanız, sonra gözünüzün yaşına bakmam, benimle ticaret yapamazsınız."Az buz etkili bir taktik değil hani!

***

Trump'ın yaptığına siyaset bilimcilerdiyorlar.Özü ne?Oynuyorsun, coşuyorsun, küsüyorsun, yani oyalıyorsun ama nihayetinde ilişkide bulunduğun liderleremesajı veriyorsun... Kanada 'ya hakaret etti, Maduro'yu kaçırıp hapsetti.Dünya ayağa kalkar sandı eski tip medyacılar ama olmadı.Delilik ürkütür çünkü...

***

Nereye kadar gidecek peki?

Rolün ortada güven diye bir şey bırakmadığı...

Sokaktaki gerçeğin uluslararası ilişkilerdeki "sahne"yi yıktığı ana kadar...

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NOT DEFTERİ

15 Temmuz gecesinin ilerleyen saatlerinde bir grup darbeci asker binanın önüne geldi...

Aradıkları yer burasıydı.

Fakat kader bazen karşımıza sade bir insanın diliyle çıkar.

Kapının önünde oturan inşaat ustasına sordular.

"Burası A Haber mi?" Kahraman işçi kardeşimiz hiç tereddüt etmeden cevap verdi:

"Hayır, burası değil..." Tarih, birkaç kelimenin omuzlarında başka bir yöne evrilebilirdi...

Aldıkları cevabın ardından darbeciler başka yöne savruldu.

Zaman kaybettiler.

O kısa gecikmenin ardından halk ve polis binamızın önünde toplandı.

Artık bize ulaşmaları mümkün değildi.

(ABDULHALİK ÇİMEN / Bir Daha Asla-Türkiye'nin Fırtınalı Günlerinin Yakından Tanıklığı)