Amerikan medyasına dün çok ilginç bir haber düştü. Bu habere göre, eski Başkan Obama ile görüşen mevcut Başkan Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacakmış. Hem akli hem de fiziki dengesi tartışma konusu olan Başkan Biden, kendisinin Trump'a karşı seçim kazanabilecek tek kişi olduğunu düşünüyormuş.

Benim merak ettiğim şey de acaba Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'a karşı kazanabilecek tek kişinin kendisi olduğunu artık düşünüyor mu?



ABD, MUSK'I KONUŞUYOR

Twitter'ı ele geçirmeye çalışan Elon Musk, Amerika gündeminde en tepede. Sansür mekanizmaları ellerinden gidecek olan yerleşik düzen, büyük panik yaşıyor. Bu düzenle iç içe geçmiş Twitter yönetim kurulu da ne yapacağını şaşırdı.

Elon Musk, Twitter'ı alamasın diye her türlü finansal savaş yöntemini kullanıyorlar. Ancak Musk, Twitter yönetim kurulunu yerinden hoplatacak bir açıklama yaptı. Eğer Twitter'ı almayı başarırsa bundan sonra yönetim kuruluna maaş vermeyeceğini söyledi.

Bu konu aslında Amerika kadar tüm dünya için de çok önemli. Çünkü dünyaya uydudan internet dağıtan Musk, Twitter'ı da ele geçirirse sadece Amerika'da değil tüm dünyada sansür imkânsızlaşacak.



ABD ORDUSUNDA TUHAF ÖLÜMLER

Bu arada Amerikan ordusundan şaşırtıcı haberler geliyor. Örneğin, Amerika'nın en büyük uçak gemisinde son günlerde üç denizci öldü. Sebebi belli değil.

Amerikan ordusundan gelen ilginç ve endişe veren bir haber de yeni füze testleri yapan Kuzey Kore'ye misilleme yapmayı planlıyor olmaları.



MASKELERDEN KURTULUYORUZ

Amerika'dan bir de sağlık haberi var. Amerika'nın dört büyük sivil havayolu şirketi, maske zorunluluğunu kaldırdı. Bizim de artık okullardaki çocukları, ağızlarındaki bezlerden kurtarma vakti geldi de geçiyor. Yoksa yüz ifadesini anlayamayan bir nesle sahip olacağız.

Komşumuz Yunanistan'a gelecek olursak, Yunanistan bir Rus petrol tankerine 19 kişilik mürettebatıyla birlikte el koydu. Bu hamlesiyle Yunanistan, geçmişte çok iyi ilişkileri bulunduğu Rusya'yı tamamen karşısına almış oldu. Ortodoks kardeşliği bitmiş oldu. Batı güçlerine tamamen teslim olan Yunanistan'ın akıbeti bakalım ne olacak?

Eskiden de çok önemli günler yaşandı ama kimse tarihi yaşadığını hissetmezdi. Ama bugün öyle değil. Dünyanın ve insanlığın kaderini etkileyecek sahiden çok önemli günler yaşıyoruz.