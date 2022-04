Ukrayna'ya dönük Rus saldırıları, şehirleri hedef alarak devam ediyor.

Ancak her şeye rağmen Putin'in 9 Mayıs'ta yapacağı açıklamayla barış ihtimali ortada duruyor.



RUSYA'NIN ZAFERİ Mİ?

Kaçınılmaz olan ise Ukrayna'nın doğusunda yani Donbas bölgesinde yaşanacak olan çok şiddetli bir çatışma. Rusya'nın bu operasyonla birlikte savaşı bitirip zaferini ilan etmesi muhtemel.

Bu arada Ukrayna'ya Batı tarafından yapılan silah yardımları konusunda Rusya'dan bir uyarı geldi. "Bu yardımların sonuçlarına dikkat edilmeli" denildi.

Ukrayna'ya yollanacak her silahın ve yollayanın Rusya'nın hedefi olacağı söylendi. Yani tehlike büyük. Dilerim savaş beklendiği gibi 9 Mayıs'ta biter.



ABD'YE 1 MİLYON GÖÇMEN

Bir ilginç iddia dün akşam Canan Barlas'la Gündem programından geldi. Programda, geçen sene Meksika'dan Amerika'ya 1 milyon göçmenin geldiği, Amerikan siyaset gündeminin ana konularından birinin bu olduğu konuşuldu.

İşin ilginç yanına gelirsek; programda konuşan Mustafa Tanyeri'ye göre, bu 1 milyon göçmenin arasında çok sayıda Türk de varmış. Vize daha kolay alındığı için Amerika'ya göç etmek isteyen Türkler önce Meksika'ya gidiyor, ardından sınırı geçip Amerika'nın içine dağılıyormuş.

Yani anlayacağımız göç, yeni dünyada çok önemli sorunlardan biri. Küreselcilerin kriz senaryoları bu yangına sürekli benzin döküyor. Bir çözümü de yok.



DÜNYA FOKURDUYOR

İsrail, İsveç, Kanada ve Almanya'dan sonra İslam karşıtı gösteriler Hindistan'a da sıçradı. Kuzey eyaletlerinde Hindular ile Müslümanların çatıştığına dair haberler geliyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı aradı ve İsrail'in eylemlerini kınadı.

Yani özetleyecek olursak; dünya kazanının altındaki ateş harıl harıl yanıyor ve dünya fokur fokur kaynıyor. İnşallah yemeği yakmadan kurtarırız.