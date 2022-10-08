Rus lider Putin 70 yaşına girdi. 1952'de Leningrad'ta doğan Putin'in hakkında yeni yayınlanan bir kitaba göre onun hayatında bazı dönüm noktaları var. Bunlardan biri okulda judo öğrenmesi. Bir diğeri Almanca öğrenerek KGB'ye girmesi ve Sovyetler Birliği'nin düşmesi ertesinde KGB'nin Almanya'daki merkezini çetelere karşı koruması.

O çöküş sürecinin Putin'i derinden yaraladığı ve içindeki hırsın ve intikam duygularının ilk defa o zaman başladığını söyleyenler çoğunlukta. Bu arada eski Alman Başbakanı Angela Merkel, "Putin olmadan barış da olmaz" şeklinde bir konuşma yaptı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede özellikle Rusya'nın gübresinin tahılda olduğu gibi dünyaya dağıtılması konuşuldu. Uluslararası kamuoyu Rusya'yı değerlendirirken Putin'in kişiliğine odaklanıyor. Burada asıl belirleyici olanın Rusya'nın gelenekleri ve devlet yapısı olduğunu birçoğu ıskalıyor.

Batı cephesi tüm gücüyle Putin'i iktidardan devirmeye çalışıyor. Ancak atladıkları çok önemli bir husus var. Putin'den sonra gelecek olan kişi büyük bir ihtimalle çok daha sert bir kişilikte olacak. Ne pahasına olursa olsun Putin'i devirmeye çalışan Batı cephesi ne yaptığını biliyor mu acaba? Eğer ABD Başkanı Biden'ın dediklerine bakarsak yaptıklarının gayet farkındalar. Amerikan başkanı Biden, 1962 Küba krizinden beri en büyük nükleer tehdidi yaşıyoruz dedi ve dönemi mahşer yani Armegeddon olarak niteledi.



ERDOĞAN'DAN ALEVİLER VE CEMEVLERİ İÇİN TARİHİ ADIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi buluşması hakkında dünkü yazımızda bazı ipuçları vermiştik. Erdoğan, cemevleri temel atma töreninde tarihi açıklamalarda bulundu.

Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı müjdesini verdi. Artık Alevi vatandaşlarımızın ve cemevlerinin tüm sorunlarının bir muhattabı olacak. İsteyen Alevi-Bektaşi inanç önderi bu başkanlık bünyesinde kadrolu olabilecek. Dahası elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının giderleri karşılanacak.

700 yıllık Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi Başkanı Beyzade Özkahraman Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili "İlk kez bir Cumhurbaşkanı dergahımızı ziyarete geliyor. Bunu bizim için çok önemli bir gün olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bu ziyarette kendisinden tabii ki beklentilerimiz var" dedi ve Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın devrim niteliğinde bir adım olduğunun altını çizdi.

Tüm siyasiler Alevilerle ilgili olarak konuşmalarında "Biz et ve tırnak gibiyiz" der. Ancak ilk kez Alevilerin sorunlarını çözecek bir adım atıldı. Bu da yine Erdoğan'a kısmet oldu.



SOSYAL MEDYADA YALAN HABER ARTIK SUÇ

Türkiye hızla kronikleşmiş sorunlarını çözmeye devam ediyor. TBMM'de görüşülen dezenformasyon yasasına göre sosyal medya aracılığıyla kasıtlı yalan haber yayanlar hapisle cezalandırılacak. Suçun vasfına göre karar hakimin olacak.

Sosyal medya ve sahibi belli olmayan internet siteleri üzerinden insanları iftira atmak, hakaret etmek ve yalan haber üretmek bu kadar kolay olmamalı. Gerçek hayatta suç olan herşey sanal dünyada da suç olacak. ABD ve Avrupa'da olduğu gibi. Doğrusu da bu.