Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çok dramatik bir noktaya geldi. Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü dün havaya uçuruldu. Patlayıcı yüklü bir kamyon, köprünün ortasında infilak edince 5 milyar dolarlık köprü çöktü. Bu köprü aynı zamanda demiryolu hattıydı.

Ukrayna yönetimi Kerç Köprüsü'nün havaya uçurulmasını üstlendi ve "daha büyük girişimlerimizi bekleyin" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını söyledi.

Belli ki Ukrayna tarafı, Rusya nükleer silah kullansın diye elinden geleni yapıyor. Bir nükleer savaşın sonuçlarını hiç düşünmeden. Ukrayna'nın komedyen Cumhurbaşkanı Zelensky artık trajedi oynuyor ve "Ben yandım bütün dünya da yansın" diyor. Şu anda Rusya'da ise öfkeden başka bir görüntü yok.

Bu arada Putin, bir kararname ile Exxon'un işlettiği Sakhalin petrol çıkartma bölgesine el koydu. Bir yandan da Rus ordusunun bölgeye doğru mobilizasyonu hızla devam ediyor. Savaştan daha çok bir terör çatışmasına dönen Ukrayna krizi, bu kış da gündemin baş sırasında olacak. Tabi bunun bir maaliyeti olacak. Sadece Rusya ve Ukrayna için değil. Avrupa'da bu savaşta büyük bedel ödedi, ödüyor ve ödemeye devam edecek.

Ukrayna-Rusya savaşının tanımının teröre dönmesi, sahadaki durumu tamamen değiştirecek. Sivil yapıların hedef alınmasıyla birlikte Rusya'nın Zelensky'yi terörist ilan etmesi an meselesidir.

Rusya'yı tanıyan yorumcular, bilinen manasıyla bir Ukrayna'nın kalmayacağını söylüyorlar. Rusya, Ukrayna'nın deniz ile bağlantısını kestikten sonra Polonya'nın da Batı'dan kalan bölgelerini ele geçireceği iddia ediliyor. ABD'nin yardım ettiği ülkelerin ne hale geldiğinin en son örneği Ukrayna'dır. Bu başta Avrupa olmak üzere bütün ülkelerin kulağına küpe olmalıdır.