Başörtüsü konusunu gündeme getirerek muhafazakarların oyunu alayım derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği hamlesini kucağında bulan başörtüsü yasakçısı Kılıçdaroğlu büyük şok yaşıyor. CHP tabanından gelen tepkiler nedeniyle sıkıntı yaşayan Kılıçdaroğlu'nun ABD yolculuğu başladı. 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret yapacak olan Kılıçdaroğlu "CHP'nin ikinci yüzyıl vizyonu"nu anlatacağı belirtiliyor. ABD'den aldığı ilham ve vizyonla Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu, ABD dönüşü nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor.

ABD'deki güç odaklarının son yıllarda savaş dışında yaydıkları en önemli kültür içeriği pandemi maskeleri olmuştu. 6'lı masanın üyeleri ısrarla halk arasında maskelerini çıkarmadığı sizin de dikkatinizi çekmiştir. Başörtüsü konusunda istediği sonucu alamayan Kılıçdaroğlu, ABD dönüşü maske zorunluluğu konusunda bir anayasa değişikliği hamlesinde bulunursa hiç şaşırmayın. 6'lı masanın buna hayır diyeceğini hiç zannetmiyorum.

Kılıçdaroğlu'nun gezisi skandallarla başladı. CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, program konusunda kendisinin haberdar edilmemesi nedeniyle görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Bu elbette önemli bir çatlak oluşturdu. Bu çatlağın oluşmasında ABD'deki FETÖ yapılanmasının parmağının olduğu belirtiliyor. Burada merak edilen soru şu. Kılıçdaroğlu'nun programını CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan yapmadıysa kim yapıyor? Bu sorunun cevabını sanırım hepimiz biliyoruz.

Kılıçdaroğlu ABD'den sonra Hindistan, Çin ve Brezilya'ya ziyaretlerde bulunacak. Oradan da Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak (!) yeni buluşlarla dönerse hiç şaşırmayın.



RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTİNİN SIR PERDESİ ARALANDI

2015'te Rus uçağının düşürülmesi Türkiye-Rusya ilişkilerini kopma noktasına getirmişti. Bu saldırının yaraları sarılmadan 19 Aralık 2016 tarihinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Mevlüt Mert Altıntaş isimli bir polis memuru tarafından öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşının da içerisinde 28 şüphelinin yeraldığı bir iddianame hazırlandı. İddianamede bir isim dikkat çekiyordu: Karlov suikastinin planlayıcısı Abdulah Bozkurt. Todays Zaman'ın eski Ankara temsilcisi olan Abdullah Bozkurt, 6 yıldır firari olarak yaşıyor.

SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, FETÖ yöneticilerinden Abdullah Bozkurt'u İsveç'te 22 gün süren bir takipten sonra görüntülemeyi başardı. Bu haberle Karlov suikastinin sır perdesi de aralanıyor. FETÖ'nün uluslararası istihbarat örgütleri tarafından nasıl kullanıldığını anlamak için bu tür operasyonlarını tüm açıklığıyla ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu yüzden Abdullah Bozkurt gibi operasyonel isimlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. SABAH, bu konuda önemli haberlere imza atıyor. Bugünkü haberin her satırı önemli. Arkadaşımız Abdurrahman Şimşek başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik etmek gerekir. Önümüzdeki günlerde bu deşifrelerin devamı edeceğini de şimdiden haber vereyim...