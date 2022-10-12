Rusya Devlet Başkanı Putin'in öfkesi dinmiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil birçok şehir bombardıman altında. Burada enteresan olan bir durum var. ABD çıkarları gereği bu savaşın devam etmesini isterken, Avrupa bunu istememesine rağmen ses çıkartamıyor. Peki sonuç? ABD ne derse o oluyor. Biden bir konuşmasında "kıyamet savaşı" anlamına da gelen Armageddon'dan bile bahsetmişti. ABD ve İngiltere, NATO aracılığıyla Ukrayna'ya bütün cephanesini yığmış durumda. Askeri uzmanlar, bir savaş halinde Avrupa'nın, hatta Amerika'nın elinde yeterli cephane kalmadığını, bütün cephanenin Ukrayna'ya yollandığını, harcandığını ve Ruslar tarafından imha edildiğini iddia ediyor. Abartılı bir yorum olarak düşünülse de ABD ve Avrupa'dan bölgeye inanılmaz bir silah sevkiyatı olduğu bir gerçek.



BARIŞIN YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR

Bu arada Kremlin sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir görüşme gerçekleşeceğini söyledi. Erdoğan daha önce Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakerelerin başlaması yönünde talepte bulunmuştu. Peskov, "Müzakere talebi Astana'da ele alınabilir. Ancak bununla ilgili henüz somut bir şey yok" derken, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin Antalya veya İstanbul'da devam etmesi konusunda da her şeyin mümkün olabileceğini söyledi. Yani eğer savaşı çıkartanlar bir gün bitirmek isterlerse, Türkiye bu işe talip. ABD, savaşın bitmemesi için elinden geleni yaparken, dünya barışı için samimi olarak mücadele veren tek NATO ülkesinin Türkiye ve tek liderin de Erdoğan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarım büyük bir enerji ve tedarik krizi ile boğuşan Avrupa kendi ayağına sıkmaktan bir gün vazgeçer, barış ve istikrarın yolunun Türkiye'den geçtiğini anlar.