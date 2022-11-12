Siyaset kulislerinde "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacak, Akşener mi" tartışması var. Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarına karşı bir hamle olarak İyi Parti il başkanları, Meral Akşener'in ismini açıklayacaklarmış. İddialar bu yönde.

Peki Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu doğrudan karşısına alarak adaylığını açıklar mı? Bu hamle 6'lı masanın tamamen dağılması anlamına gelir ki bunu iki lider de göze alamaz.

Peki Meral Akşener ne yapmak istiyor? Bu sorunun cevabı İyi Parti'ye yakın çevrelerde konuşulmaya başlandı. Meral Akşener aday olmayacak. Bunun karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir isteği olacak: "İkimizin de Erdoğan karşısında hiç şansı yok. Başka birini aday yapalım."

Kılıçdaroğlu bu talebe olumlu cevap verirse siyasi hayatı sona erecek. Kabul etmez ve aday olursa kazanamayacak ve yine siyasi hayatı bitecek. Yani Erdoğan'ı devirmek için siyasi hayatını feda edebilir.

Peki aday kim olacak? İmamoğlu'nun son açıklamalarına bakılırsa adaylığa hazır görünüyor. İbrenin biraz daha İmamoğlu'na döndüğü anlaşılıyor. Mansur Yavaş ise HDP'den hâlâ icazet alabilmiş gibi görünmüyor.

Peki İmamoğlu veya Yavaş'ın Erdoğan karşısında bir şansı var mı?

Dış politikada dünyaya lider diplomasisi dersi veren Erdoğan, Semerkand'daki Türk zirvesinde önemli kazanımlar elde ederken iç politikada 3 büyük müjde verildi. Toplumun geniş kesimini etkileyecek olan "EYT, asgari ücret ve sözleşmeli personel" konusunda takvim belli oldu. Seçimlere kadar her gün yeni bir müjdeyle toplumun karşısına çıkılacak.

Erdoğan bunu yaparken İmamoğlu ise 10 Kasım'da eşi ile Fikrimin İnce Gülü şarkısı eşliğinde dans ediyor. Eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu işin adamı olmadığı anlaşılmasın diye sessiz kalmayı tercih ediyor.

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RUSLAR GERİ Mİ ÇEKİLİYOR?

Rus ordusunun Herson şehrinin bir kısmını terk ederek nehrin öbür kısmına çekilmesi Ukrayna'da bayram havası yarattı. Batı kaynaklı ana akım medya da bunu Ukrayna'nın büyük bir zaferi ve Rusya'nın hezimeti olarak yansıttı. Ancak ana akım medya dışındaki tarafsız askeri yorumculara bakılacak olursa durum hiç öyle değil.

Rusya'nın Ukrayna sahasındaki amacı Ukrayna ordusunu yok etmek. Bunu yaparken de mümkün olduğu kadar az zayiat vermek istiyor. Dolayısıyla zaten sivillerden boşaltılmış bir şehri elinde tutmak için Ruslar, tek bir askerini bile feda etmek istemiyor. Bunun yanında o boşalan şehri ele geçirmek için harekete geçen Ukrayna ordusu çok büyük kayıplar verecek. Bu geri çekilmenin bir tuzak olduğunu söyleyenler bile var. Rus ordusunun büyük bir saldırı için son hazırlıklarını yaptığı ve şu an 3 metre çamurdan oluşan sahanın donmasını beklediği söyleniyor. Saldırının ilk hedeflerinden birinin Odessa liman şehri olacağı da konuşulan senaryolar arasında.

Donma olayının aralık ayının ikinci yarısından itibaren gerçekleşmesi bekleniyor. Bu arada da Ukrayna'nın bütün altyapısı ve enerji hatları yok ediliyor. Ana akım medyayı takip edenler ise Zelenski'yi bir kahraman, Ukrayna'yı da Rusya'yı yenen bir ülke zannediyor.