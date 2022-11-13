Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle konuştu ve FETÖ'cülerle ilgili "FETÖ, Amerika'nın himayesinde" dedi. Erdoğan doğrudan ABD Başkanı Biden'ı, FETÖ'yü himaye etmekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar; Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya'da devasa bir kâşane verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte ben size şu anda bunu söylerim" dedi.

Erdoğan, küresel çetenin tetikçileri olan FETÖ ve PKK'yı bulunduğu her ortamda deşifre etmekten hiç çekinmiyor. Ama ne yazık ki terör örgütleriyle iş tutan küresel odakların utandıkları söylenemez. Yaklaşık 10 yıldır bıkmadan usanmadan bu örgütle mücadele eden Erdoğan dışında hiçbir lider bu kararlılığı gösteremezdi.

Sabah Gazetesi de örgütün yurtdışındaki tetikçilerini deşifre ederek bu mücadeleye elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor. 6'lı masa ve ABD istemese de bu örgüt tamamen dağılana kadar mücadele devam edecek.

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ALTILI MASA İMAMOĞLU'NUN CEZA ALMASINI İSTİYOR



Altılı masa heyecanla Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararının kesinleşmesini bekliyor.

Büyük ihtimalle ceza almasını istiyorlar.

Hâkimlere hakaret ettiği için yargılanan İstanbul Belediye Başkanı, bir yıldan uzun süreli mahkûmiyet aldığı takdirde yasaklı olacak ve belediye başkanlığını bırakmak zorunda kalacak.

Baştan söyleyeyim; siyasi ömrünü erken tamamlayan İmamoğlu'na can suyu veren, son derece gereksiz ve zorlama bir dava. Bu durumda İmamoğlu, ideal cumhurbaşkanı adayı olacağını zannediyor.

Belli ki Tayyip Erdoğan'ı anlamış ama yanlış anlamış. Erdoğan'ın hapse girmesi yanında sayılamayacak kadar hizmeti vardı. Bu ne yazık ki İmamoğlu'nun hiç aklına gelmiyor.