ABD liderliğindeki Atlantik ile stratejik koordinasyonu her geçen gün daha da derinleşen Çin, Rusya ve Türkiye gibi Avrasya güçleri arasındaki mücadele giderek kızışıyor. Bu bağlamda Ukrayna'daki savaşı, Gazze'deki sistematik soykırımı, Kızıldeniz'deki gerilimi ve Tayvan gibi krizleri Atlantik ile Avrasya arasındaki II. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak cepheleri olarak görmek lazım.

Kore ve Vietnam savaşları ile Küba krizi de I. Soğuk Savaş'ın sıcak cepheleriydi. ABD ve müttefikleri bu cephelerde zorlansalar da sonunda SSCB'yi yendiler. Fakat bu kez tablo ve güçler dağılımı çok farklı. ABD liderliğindeki blok (Pax-Americana) birinci Soğuk Savaş'ta Sovyet Rusya'ya karşı Çin, Türkiye ve İslam dünyasının büyük çoğunluğunu safına çekebilmişti. Karşılarında sadece SSCB vardı.

Şimdi ise karşıt güçler bir arada. Neredeyse Avrasya barış ittifakını (Pax-Eurasia) oluşturmuş haldeler. Özellikle son on yılda hiçbir dünya lideri Vladimir Putin kadar Recep Tayyip Erdoğan ve Şi Cinping ile sık görüşmedi. Herkes biliyor ki bu görüşmelerde sadece Rus, Türk ve Çin mutfağının yemekleri konuşulmadı.

İşte bu yüzden ABD bütün çabalarına rağmen aralarında ideolojik bir homojenlik bulunmayan Ortodoks Rusya, Marksist- Leninist Çin ve Müslüman Türkiye'yi birbirine karşı konumlandıramıyor. Üstelik Brezilya, İran, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Mısır ve Hindistan gibi kritik aktörleri de Rusya ve Çin'den uzaklaştıramıyor.

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Aksine Ukrayna, Gazze, Tayvan ve diğer krizlerde Avrasya güçleri ile Afrika ve Latin Amerika'daki aktörler ABD'ye karşı eşgüdüm içinde hareket ediyor. Bu dayanışmayı kıramayan ABD, bütün cephelerde kaybediyor. Afganistan ve Irak'tan sonraüzere. Gazze'de istediği sonucu alamayan ABD, İslam dünyası ile ilişkilerindeile karşı karşıya.Durumun vahametini gören ABD şimdidengördü. Ayrıca Batı sadece dışarıdan gelenaltında değil. İçeriden devar.Birçok Amerikalı, ülkelerini borç batağına sürükleyen siyasetçi sınıfının savaş, kriz ve kaos stratejisiyleanlıyor artık. Bu nedenle terörle mücadele başta olmak üzere Ukrayna savaşı, Gazze'deki soykırım projesi ve Tayvan gibi krizleri ABD hükümetinin ve savaş lobilerinolarak niteliyorlar.Kirli oyunu, kanlı ilişkileri ve ranta dayalı savaşları görenler artık sessiz kalmıyor. Gazze için kendini yakaneyleminde de gördüğümüz üzere isyan ediyorlar.

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İşte bu nedenle 1960'lardakampüslerindedestek verenler şimdi desloganları atıyor. İsrail'in suç ortağıhesap soruyorlar.Soğuk Savaş'tan farklı olarak ABD karşıtı bloku oluşturan Pax-Eurasia'daki aktörler ekonomik olarak da çok güçlü konumda. Rusya'ya karşı devreye sokulan ekonomik ambargo fiyaskoyla sonuçlandı.ile dahi baş edemeyen ABD'nin ekonomik savaştakarşı şansı neredeyse hiç yok.Bunugibi en fanatik Pax-Americana taraftarları bile itiraf ediyor. Harvard ve Stanford'da tarih dersleri veren Ferguson, NYP'deki 24 Şubat 2024 tarihli yazısında "diye hayıflanıyor.Haklı. Çünkü ABD'nin Çin'e yönelik bütün ekonomik saldırıları sonuçsuz kaldı.Ekonomik Politika Araştırma Merkezi (CEPR), ABD'nin yaşadığı hezimeti "Sanayi ve teknoloji üretimi kendisinden sonra gelen en büyük dokuz üreticinin toplamını aşıyor." tespitiyle doğruluyor.Özetle manzara bundan ibaret. Dünya esvap değiştiriyor. Bu gerçeğiiçin ise bir sonraki yazıda ABD'nin Çin'e karşı izlediğisıralayacağız.