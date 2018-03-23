Akbaba biraz ağır olabilir ama durum maalesef böyle... Türkiye'de öylesine bir muhalefet anlayışı var ki... Kim ne derse onun peşine takılıyorlar. Teyit etme gereği bile duymuyorlar. Arkasına önüne sağına soluna bakmadan ortaya çıkıyorlar. "Buradan bize ekmek çıkar" hesabıyla takılıyorlar yalanın peşine... Önlerine gelen her şeye inandıkları için yollarını bulamadıklarını hâlâ anlayamadılar!

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü'nün kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını iddia ettiği tweet'inden sonra da akbaba kesimi ortaya çıkmış.

İsimlerini vermeyeceğim bazı 'insan hakları savunucusu!' CHP milletvekilleri soluğu Emniyet'te almış. Mal bulmuş mağribi gibi sağı solu aramaya başlamış. Allah'tan İstanbul Emniyet'i dakikalar içinde olayın yalan olduğunu çıkardı da bu akbabaların hevesi kursağında kaldı. Yoksa düşünün siz cümbüşü...