Muhteşem köprü için son 10 gün

Çanakkale Köprüsü, 10 güne tamamlanıyor. Rekor sürede yapılan, 3.1 milyar euroya mal olan proje, 11 yıl sonra devlete iade edilecek. Devasa köprü, dünyanın en yüksek kuleli projelerinden... Deniz seviyesinden 318 metre... Deniz altında ise 15 katlı bir bina inşa edilmiş durumda...

İstanbul Boğazı geçişine yeni alternatif oluşturacak, Batı-Doğu aksı üzerindeki trafik yükünü Marmara Denizi'nin güneyine dengeleyecek, dünyanın en uzun orta açıklıklı, en yüksek kuleli, en büyük ağır kaldırma operasyonu yapılan köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü 4 yıl gibi rekor sürede tamamlandı. Pandemide olağanüstü güvenlik önlemleriyle 12 bin kişinin çalıştığı şantiyede çalışmalara ara verilmedi. Böylece, Kınalı- Savaştepe Otoyolu, Malkara-Çanakkale otoyol kesimleri ve köprü dahil 90 kilometreyi bulan projede 10 günlük iş kaldı. Son asfalt atıldıktan sonra köprü açılabilecek durumda… 3.1 milyar euroya mal olan projede devletten tek bir kuruş çıkmadı. Köprü, 11 yıl sonra devlete iade edilecek. Projenin yapımını üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ile köprüyü gezdik. Özdemir, 26 Şubat'ta açmak için hazırlık yapıldığını belirterek, "Güney Kore'ye mektup yazdık. Başbakan gelecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan tarih bekliyoruz" dedi. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ise 11 yıl sonra devlete iade edileceğini söyledi.









DENİZ DİBİNE 368 KAZIK ÇAKILDI

Temeli 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprü, kırmızı kuleleriyle havalimanına inerken sizi selamlamaya başlıyor… Şimdiden dünyanın 'ilk'leri arasında yerini aldı… Açıldığında dünyanın en yüksek kulesine sahip ve en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerin yüksekliği deniz seviyesinden itibaren 318 metre… Bu haliyle Fransa'daki Eyfel Kulesi'ni geçti. Bunlar görünen kısmı… Denizin altında 15 katlı bir apartman büyüklüğünde inşaat yapılmış… Daelim, Limak, SK, Yapı Merkezi'nin kurduğu Çanakkale Otoyol ve Köprü İnşaat Şirketi İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız anlattı: Köprünün ayaklarını oluşturan kuleler yapılmadan önce Belçika'dan bir gemi getirtilmiş… Zemin temizlenmiş. Kuru havuzda yapılan her biri 84x73 metre ebatında futbol sahası büyüklüğünde, 65 bin ton ağırlığında, kule altına gelecek kesonlar suya batırılmış… Denizin dibine toplam 368 çelik kazık yerleştirilmiş…







DEPREME, RÜZGÂRA DAYANIKLI

Deprem riski nedeniyle kule temelleri çelik kazıklarla güçlendirilip, tonlarca ağırlığında batırma kesonlar kullanılırken, araçların geçişini kolaylaştırmak için köprünün iki yanına özel malzemeden rüzgârlıklar yerleştirilmiş… Gidişgeliş arasındaki 9 metrelik orta refüj boşluğu da Türkiye'de bir ilk...







26 ŞUBAT'TA AÇILABİLİR

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, köprüde çalışmaların neredeyse tamamlandığını belirterek, 26 Şubat'ta açmak için hazırlıkların yapıldığını söyledi. Özdemir, "Güney Kore'ye mektup yazdık. Başbakan gelecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan tarih bekliyoruz" dedi.



KOVID OLMASA ARALIKTA BİTERDİ

Projenin bölge açısından geç kalmış bir proje olduğunu söyleyen Özdemir, "Çanakkale'de herkes memnun" mesajını verdi. Kovid-19 sürecinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldıklarını, çalışmalara ara vermediklerini hatırlatan Özdemir, "Salgın biraz hızımızı yavaşlattı yoksa aralıkta köprü biterdi" diye konuştu.







ÜCRET İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Kovid, tedarik zincirindeki aksamalar ve yükselen maliyetler nedeniyle başlangıçta öngördükleri rakamların üzerine çıktıklarını söyleyen Özdemir, "Projenin maliyeti 3 milyar euro olacaktı. Bu rakam 3.1 milyar euroyu geçecek. Bunun 2.2 milyarı kredi, ortaklar olarak başlangıçta 900 milyon euro koyduk. Ancak şu anda ilave 300 milyon euro maliyet oluştu. Bunu 4 ortak olarak ödeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, kim olursa olsun, bu otoyolu ve köprüyü 3.1 milyar eurodan daha aşağıya yapamazdı. Bu kadar iddialıyım" dedi. Peki ya ücret? Şu anda söylenen rakam 15 euro… Ancak Ebru Özdemir bu konuda yeniden çalışma yapıldığı mesajını vererek, şöyle dedi: "Belirlenecek rakamın işletme giderlerinin de altında olmaması lazım. Çalışıyoruz, alınan para kredi ödemesine gidiyor. Yap-İşlet-Devret modeli Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama bu şekilde işler hem kaliteli hem de kısa sürede yapılıyor. Dolayısıyla modelde sıkıntı yok. Ani devalüasyon nedeniyle geçiş ücretleri pahalı geliyor."







1 MİLYAR EURO SUYUN ALTINA GÖMÜLDÜ

Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ise "Burası bir film stüdyosu gibi… Makyajcısı, sesçisi, ışıkçısı hep beraber çalıştık. 15 ülkeden çalışanımız var. 12 bin kişi görev yaptı" dedi. Projenin inşaat dönemi çıktıktan sonra 11 yıl işletileceğini söyleyen Arıoğlu, "Sonrasında burayı devlete geri vereceğiz. 11 yıl sonunda başabaş çıkacağız" diye konuştu. Deniz altındaki inşaat çalışmalarına değinen ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ebrunur Kapucu Yıldız da maliyetin 1 milyar eurosunun denizin altındaki inşaata gittiğini söyledi.



6 DAKİKADA İKİ YAKA BİRLEŞİYOR

* Projeyle Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanacak.

* Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin önemli bir parçası bitmiş olacak.

* İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşacak

* Çanakkale Boğazı'nı geçmek için feribotla yaklaşık saatler alan seyahat süresi, 6 dakikaya inmiş olacak.

* Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi ve ticaret ivme kazanacak.

* Projeyle yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlanacak.

* Projenin etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkı 14.5 milyar euro (yaklaşık 225 milyar lira) değerinde.

* Taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacak.



KRUVAZİYER GEMİLERİ RAHATLIKLA GEÇEBİLİR

Yurtdışından gelecek kruvaziyer gemileri de köprüyü rahatlıkla kullanabilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tabliyeler ona göre dizayn edildi. Orta bölümde denizden yükseklik 70 metre… En yüksek gemi boyutu 68 metre olduğu için kruvaziyerlerin dümen kırmasına bile gerek olmayacak.



KOVID'İ SIFIR VAKAYLA ATLATTILAR

Kovid-19 salgını nedeniyle şantiyede işlerin aksamaması için de olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış… ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız, salgın başlar başlamaz şantiyeyi dışarıya kapattıklarını, yerli ve yabancı çalışanların da ailelerini görmeden izole bir ortamda çalıştığını anlattı. Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, yakıt için içeriye istasyon kuruldu. Doktor, yemek ihtiyaçları şantiyede karşılandı. Çalışanların barınması için civardaki 10 otel kiralanarak, karantina oteli yapıldı. Servis araçlarına takip için araç takip sistemi kuruldu. Yıldız, "Daha sonra dönüşümlü model uygulandı. Kovid'de zaman kaybetmemek için sonrasında daha çok çalıştık. Ama aldığımız önlemlerle sıfır vakayla süreci geçtik" dedi.