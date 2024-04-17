Önceki gün bütçe rakamları açıklandı. İlk çeyrekte açık 500 milyar TL'yi geçti. Yüksek olsa da Orta Vadeli Program ile uyumlu. Fakat bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın atacağı adımlar önemli… Sıkı para politikası esaslı programın yanına hangi vergi düzenlemeleri ve kamuda tasarruf önlemleri eklenecek?

Bakan Mehmet Şimşek, seçim öncesinde kayıt dışı ve bazı istisnaların kaldırılması yoluyla gelirlerin artırılacağını anlattı. İşe IBAN ile yapılan faturasız tahsilatlardan başlandı. Maliye denetime çıkıyor. Ardından sıra emlakçılar ve doktorlara gelecek. 5 milyon TL'lik ev satışından 150 bin TL komisyon alan emlakçılar da ameliyat parasını elden alan doktorlar da güzellik salonlarında kafasına göre fiyat belirleyip para alanlar da sosyal medya platformlarında satış yapanlar da incelenecek. Peki ya istisnalar?

Burası biraz karışık… 2024 Bütçe Kanunu'na göre gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim vergisi kanunları kapsamında toplam 642 adet vergi muafiyeti ve istisnası var. Bu yıl için alınmasından vazgeçilen vergi geliri tutarı 2.2 trilyon TL. 2025'te 2.7 trilyon TL, 2026 için ise 3.2 trilyon TL. Vazgeçilen gelirin büyük bölümü de asgari ücretlinin vergi istisnası ve engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti… Bunların kaldırılması mümkün değil. O nedenle Maliye başka istisnaları inceliyor. Öğrendiğime göre, tüm kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) mercek altında… İstisna kalkarsa sermaye piyasasını derinleştirme fonksiyonu da olan GYO'lar eskisi gibi rağbet görebilir mi? Şirketler büyük ölçekli gayrimenkul projelerine kaynak aktarabilir mi? İnşaat sektöründeki kayıt dışılık daha da artar mı?

GYODER ve KONUTDER, Maliye'ye sayıları 48'i bulan GYO'ların ekonomiye katkılarını anlatmak için dosya hazırlıyor.

Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, Maliye bürokrasisinin işi zor…

Vergi istisnaları kaldırılırken ince eleyip, sık dokunmazsa başka sorunlar kapıda...