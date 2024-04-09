Yasa gereği Merkez Bankası enflasyon hedefi tutmadığında hükümete mektup gönderir.

Bu yıl da öyle oldu. Geçtiğimiz gün TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın imzasıyla gönderilen mektup yayımlandı. Mektupta, enflasyondaki sapmanın nedenleri ve hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenler anlatılıyor. Benim dikkatimi, asgari ücrete ilişkin vurgu çekti.

Malumunuz, hükümet son 2 senedir temmuzda yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamıştı. 2024 yılı için tek ücret belirlemişti. Geçtiğimiz aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. (Bu da önceki döneme göre yüzde 49 artış demek…) Merkez'in metninde "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" deniliyor.

Peki bu asgari ücretin artmayacağı anlamına gelir mi?

Son günlerin en çok tartışılan konusu bu…

Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var.

Neden mi?

Çünkü iyi senaryoya göre, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 69'la zirve yapacak. Sene sonunda TCMB'nin öngördüğü seviyelere yakınsayacak. Kötü senaryoda ise mayısta yüzde 75'leri görebilir.

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek?

İş dünyasının son açıklanan enflasyon verileri ve beklenen öngörüleri dikkate alarak şimdiden bilançolarına bir ara zam bütçesi eklemeye başladığını biliyorum. Özellikle sanayici ülkede ara eleman sıkıntısı varken nitelikli işgücünü kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de ara zam formülüne kapıyı açık bırakıyor.

Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik yaratır, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç… Açlık sınırındaki bir asgari ücretlinin enflasyon yaratma ihtimalini nedense kafam almıyor!

Tamam katılıyorum.

Elbette öncelik enflasyonun düşürülmesi olmalı…

Fakat sadece asgari ücretliye zam yapmayarak enflasyonu yıl sonunda 36'ya düşürebilir miyiz?

Ücret artışının enflasyonu yükseltip yükseltmediği esasında neye bağlıdır?

Finanse edildiği kaynaklara, diğer maliyetler kalemlerinde tasarruf edilip edilmediğine, kâr ve rantta azalma olup olmadığına…

Bunlar yoksa enflasyonun sebebi asgari ücret artışı denilebilir mi?