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YAVUZ DONAT
28 Mart 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Batum fotoğrafları

İki arada bir derede...
Kaşla göz arasında...
Batum'a gittik geldik.
'dan üç gözlem...
Pek çok işyerinde bayrak asılı... Türk bayrağı.
Hatta...
Dükkânların tabelalarında bile ay yıldız var.
"Economic market." Tabelada "Kelebek" resmi...
Kelebeğin kanadı "Kırmızı beyaz...
Ay yıldız." İkinci gözlem...
Bütün döviz bürolarında...
"Yabancı para sıralamasında...
Önce dolar...
Sonra euro...
Ardından da bizim paramız...
Türk Lirası." Üçüncü gözlem...
"Kiralık" ya da "Satılık" ilanları... Çok dilli... Gürcüce...
İngilizce... Bazen Rusça... Ama her ilanda mutlaka "Türkçe de var."

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