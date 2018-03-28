Türk Hava Kurumu...

"Gözbebeğimiz." "Hava Kuvvetleri'nin" ikiz kardeşi.

1935-2018 arasında "7 bin pilot yetiştirdi." Türk Hava Kurumu bir ara "Dibe vurmuştu...

Kötü yönetilmişti...

Yolsuzluk...

Mahkeme...

Cezaevi...

Kurum büyük yara almıştı." Sonra...

"Toparlanma...

Yeniden yapılanma" sürecine girdi.

Osman Altınışık ile birlikte gittik...

Ve gördük ki...

Gururumuz Türk Hava Kurumu "Emin ellerde...

Yaralarını sarmış...

Toparlanmış...

Ayağa kalkmış." Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Paşa'yı (Emekli Tuğgeneral Kürşat Atılgan... Eski milletvekili) ve çalışma arkadaşlarını kutluyoruz.