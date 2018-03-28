Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > THK
YAVUZ DONAT
28 Mart 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

THK

...
"Gözbebeğimiz." "Hava Kuvvetleri'nin" ikiz kardeşi.
1935-2018 arasında "7 bin pilot yetiştirdi." Türk Hava Kurumu bir ara "Dibe vurmuştu...
Kötü yönetilmişti...
Yolsuzluk...
Mahkeme...
Cezaevi...
Kurum büyük yara almıştı." Sonra...
"Toparlanma...
Yeniden yapılanma" sürecine girdi.
Osman Altınışık ile birlikte gittik...
Ve gördük ki...
Gururumuz Türk Hava Kurumu "Emin ellerde...
Yaralarını sarmış...
Toparlanmış...
Ayağa kalkmış." Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Paşa'yı (Emekli Tuğgeneral Kürşat Atılgan... Eski milletvekili) ve çalışma arkadaşlarını kutluyoruz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN