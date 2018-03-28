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YAVUZ DONAT
28 Mart 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Muhtarbaşı

... "Muhtarlar Federasyonu Başkanı." 'daki 800'ün üzerindeki muhtardan biri.
"20 yıllık muhtar." 'yi geziyor...
Muhtarları dinliyor... Sürekli halkın içinde.
"Muhtarbaşı" dedik:
- Sizin pencereden bakınca Türkiye nasıl görünüyor?
Ramazan Özinal başladı anlatmaya:
Türkiye önemli bir süreçten geçiyor... "Önce bayrak."
Birlik beraberlik içinde olacağız...
"Devlete, orduya sahip çıkacağız."
Kozan'a gittim... 50 küsur muhtarla konuştum... "Sadece 2 çatlak ses çıktı... O kadar."
Adanalı Amerika'ya "Çok kızgın."
Eskiden... CHP görüşlü muhtar Külliye'ye gitmek istemiyordu...
"Ne işim var 'de" diyordu.
Şimdi ise... "Cumhurbaşkanı beni davet etmiş, elbette giderim" diyor... Birlikte resim çektiriyor...
"Duvarına asıyor."
Halk "Ucuz politika" istemiyor...
Halk son gelişmelere şöyle bakıyor... "Kimden yanasın?...
Amerika mı, Türkiye mi?.. Amerikan bayrağı mı, Türk bayrağı mı?"

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