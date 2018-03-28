Türkiye'nin GürcistanBüyükelçisi... Birkadın diplomat... FatmaCeren Yazgan. Türkiye'nin BatumBaşkonsolosu... Yinebir kadın diplomat... Makbule Koçak. "Bu durum" hoşumuza gitti. "Yaygınlaşmasını" diliyoruz.
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