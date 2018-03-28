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YAVUZ DONAT
28 Mart 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Teşekkürler “Dışişleri”

'nin Gürcistan Büyükelçisi... Bir kadın diplomat... Fatma Ceren Yazgan.
Türkiye'nin Batum Başkonsolosu... Yine bir kadın diplomat...
Makbule Koçak.
"Bu durum" hoşumuza gitti.
"Yaygınlaşmasını" diliyoruz.

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