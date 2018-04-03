Şehirde her dört kişiden biri "Emekli."

"Türkiye Taşkömür Kurumu" emeklisi.

Türkiye'de... Hatta dünyada... Nüfusunun dörtte biri emekli olan başka şehir var mı?

Araştırmaya değer.

Bakarsınız Zonguldak "Guinness rekorlar kitabına" girer.