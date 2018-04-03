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YAVUZ DONAT
03 Nisan 2018, Salı YAVUZ DONAT

Emekli şehri

de her dört kişiden biri "Emekli."
"Türkiye Taşkömür Kurumu" emeklisi.
'de... Hatta dünyada... Nüfusunun dörtte biri emekli olan başka şehir var mı?
Araştırmaya değer.
Bakarsınız Zonguldak "Guinness rekorlar kitabına" girer.

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