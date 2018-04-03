Şehirde her dört kişiden biri "Emekli." "Türkiye Taşkömür Kurumu" emeklisi. Türkiye'de... Hatta dünyada... Nüfusunun dörtte biri emekli olan başka şehir var mı? Araştırmaya değer. Bakarsınız Zonguldak "Guinness rekorlarkitabına" girer.
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