Üniversite, Köksal Toptan için bir "Program" düzenlemiş.

Konuşma... Soruları yanıtlama... Ve kitap (Ağabey-Köksal Toptan... Bülent Ecevit Üniversitesi yayını) imzalama. Necati Çetinkaya, Saffet Arıkan Bedük, Ülkü Güney, Saffet Kaya... Zonguldak'taydık.

Köksal Toptan'ı yalnız bırakmadık. Zonguldak'tan gözlemler:

Nereye baksanız bayrak... "Teröre tepki... Zeytin Dalı'na destek."

Minibüsçüler... "Bir günlük hasılatlarını Afrin'e göndermişler."

Madenciler... Araç almışlar... 4x4... "Afrin'e yollamışlar."

Zonguldak tek ses... Tek yürek.



