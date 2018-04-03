Üniversite, Köksal Toptan için bir "Program" düzenlemiş.
Konuşma... Soruları yanıtlama... Ve kitap (Ağabey-Köksal Toptan... Bülent Ecevit Üniversitesi yayını) imzalama. Necati Çetinkaya, Saffet Arıkan Bedük, Ülkü Güney, Saffet Kaya... Zonguldak'taydık.
Köksal Toptan'ı yalnız bırakmadık. Zonguldak'tan gözlemler:
Nereye baksanız bayrak... "Teröre tepki... Zeytin Dalı'na destek."
Minibüsçüler... "Bir günlük hasılatlarını Afrin'e göndermişler."
Madenciler... Araç almışlar... 4x4... "Afrin'e yollamışlar."
Zonguldak tek ses... Tek yürek.