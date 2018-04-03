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YAVUZ DONAT
03 Nisan 2018, Salı YAVUZ DONAT

Zonguldak-Afrin hattı

Üniversite, için bir "Program" düzenlemiş.
Konuşma... Soruları yanıtlama... Ve kitap (Ağabey-Köksal Toptan... Bülent Ecevit Üniversitesi yayını) imzalama. Necati Çetinkaya, Saffet Arıkan Bedük, Ülkü Güney, Saffet Kaya... Zonguldak'taydık.
Köksal Toptan'ı yalnız bırakmadık. 'tan gözlemler:
Nereye baksanız bayrak... "Teröre tepki... Zeytin Dalı'na destek."
Minibüsçüler... "Bir günlük hasılatlarını Afrin'e göndermişler."
Madenciler... Araç almışlar... 4x4... "Afrin'e yollamışlar."
Zonguldak tek ses... Tek yürek.

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