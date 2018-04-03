Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı DeryaAkbıyık ile halkın arasına girdik. Esnafı, emekliyi dinledik. Kimse "Kendiderdinden" söz etmedi. Herkesin "Söylediği" şu: - Şanlı ordu zaferledönsün... AllahMehmetçiği korusun... Terörün kökü kazınsın.
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