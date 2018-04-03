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YAVUZ DONAT
03 Nisan 2018, Salı YAVUZ DONAT

Kamuoyu

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ile halkın arasına girdik.
Esnafı, emekliyi dinledik.
Kimse "Kendi derdinden" söz etmedi.
Herkesin "Söylediği" şu:
- Şanlı ordu zaferle dönsün... Allah Mehmetçiği korusun... Terörün kökü kazınsın.

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