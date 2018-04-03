Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ile halkın arasına girdik.

Esnafı, emekliyi dinledik.

Kimse "Kendi derdinden" söz etmedi.

Herkesin "Söylediği" şu:

- Şanlı ordu zaferle dönsün... Allah Mehmetçiği korusun... Terörün kökü kazınsın.