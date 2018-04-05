Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemlerinden hatırlıyoruz... "Olayların" tanığıyız.

ABD Başkanı, Beyaz Saray'da verdiği davetlere siyaset dışından çok kişiyi davet eder... Örneğin ünlü sinema sanatçılarını.

İspanya Kralı'nın davetlerinde... Real Madrid'in ya da Barcelona'nın başkanı olur.

Bu durumu kimse yadırgamaz... Kimse davete giden kulüp başkanına, sanatçıya hakaret yağdırmaz.

Ama bizim demokrasimiz bazı "Çocukluk hastalıklarından" bir türlü kurtulamaz.

Sen misin Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine giren!... "Vur abalıya!.."