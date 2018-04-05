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YAVUZ DONAT
05 Nisan 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Nokta

Siyaset yapmak... "Ses yükseltmek... Hakaret etmek" değildir.
Hele de... Tayyip Bey'e kızıp "Hülya Koçyiğit'e... Ajda Pekkan'a... İbrahim Tatlıses'e" taş fırlatmak... Eski İngiliz Başbakanı Thatcher'in dediği gibi... "Panik belirtisidir."

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