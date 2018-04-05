Siyaset yapmak... "Sesyükseltmek... Hakaretetmek" değildir. Hele de... Tayyip Bey'e kızıp "Hülya Koçyiğit'e... Ajda Pekkan'a... İbrahimTatlıses'e" taş fırlatmak... Eski İngiliz Başbakanı Thatcher'in dediği gibi... "Panik belirtisidir."
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