Siyaset yapmak... "Ses yükseltmek... Hakaret etmek" değildir.

Hele de... Tayyip Bey'e kızıp "Hülya Koçyiğit'e... Ajda Pekkan'a... İbrahim Tatlıses'e" taş fırlatmak... Eski İngiliz Başbakanı Thatcher'in dediği gibi... "Panik belirtisidir."