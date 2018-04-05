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YAVUZ DONAT
05 Nisan 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

“Sivil itaatsizlik”

Yaşanmış bir olay... "Yaşadık ve yazdık." Tarih... 28 Ağustos 2014... Günlerden perşembe.
Meclis'te "Tören" var... "Cumhurbaşkanlığı yemini" edecek.
Yemin sabahı "Eski Cumhurbaşkanı'nı... Yaşayan en kıdemli devlet adamını" ziyaret ettik... Süleyman Demirel'i.
Demirel'in söylediklerini yazmıştık... 29 Ağustos 2014-SABAH.
İşte... O yazıdan bir bölüm:
Bir tane Cumhurbaşkanı var... İster oy ver, ister verme... Artık o senin Cumhurbaşkanın.
Madem Cumhurbaşkanı seçildi, öyleyse ona başka sıfatla bakmaya devam etme... O şimdi herkesin Cumhurbaşkanı.
Eğer... O benim Cumhurbaşkanım değil dersen... Bu durum seni başka bir Cumhurbaşkanı aramaya iter... Ki... Bunun da adı sivil itaatsizliktir.
... O bir devlet adamıydı... Rahmetle anıyoruz.

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