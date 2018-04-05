Margaret Thatcher... Demir Lady... İngiltere yıllarca Başbakanlık yaptı... Sonra anılarını yazdı. Thatcher anılarında der ki: "Hakaret etmek,siyaset yapmanınyerini tutmaz... Panik belirtisidir." Başka söze gerek yok.
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