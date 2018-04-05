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YAVUZ DONAT
05 Nisan 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Günün sözü

... Demir Lady... yıllarca Başbakanlık yaptı... Sonra anılarını yazdı.
Thatcher anılarında der ki:
"Hakaret etmek, siyaset yapmanın yerini tutmaz... Panik belirtisidir."
Başka söze gerek yok.

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