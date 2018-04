Cumhurbaşkanı Demirel "Müzikli bir geceye" katılmıştı.

Sibel Can... Süleyman Bey'in beğendiği, sevdiği bir şarkıcı.

"O dönemde" popüler bir şarkı vardı:

"Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil, bezirgân değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil, padişah değil..."

Sibel Can bu şarkıyı söyledi... Bütün salon alkışladı... Cumhurbaşkanı Demirel de.

İki gün sonra... Çankaya Köşkü'nde... Demirel ile birlikteydik... Masada gazeteler vardı.

Bazı gazetelerde Sibel Can'ın şarkısına "Siyasi anlamlar" yüklenmişti.

Örneğin...

- Sibel Can, Cumhurbaşkanı'na "Sen sultan değilsin... Padişah değilsin... Kendine o kadar da güvenme" dedi.

Demirel'e "Gazeteleri... O yazıları" gösterdik.

"Ne diyorsunuz" dedik.

Demirel'in yanıtı... O günün not defterinden... Kelimesi kelimesine:

- Sibel Can çok değerli ve başarılı bir sanatçı... Onu bu çeşit işlere bulaştırmak yanlış... Demokrasilerde sultan olmaz... Ama ille de eleştirmek isteyen varsın beni eleştirsin... Buna alışığım... Sibel Can'ı o gece bir kere daha takdir ettim.