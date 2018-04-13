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YAVUZ DONAT
13 Nisan 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Buluştuk

Geçen hafta Balıkesir'deydik.
Bu hafta Gaziantep'teyiz.
SABAH Gazetesi'nin "Şehir buluşmaları" devam ediyor.
İl il geziyoruz... Gezeceğiz.
Dinliyoruz... Nabız tutuyoruz.
Ve yazıyoruz.
Bugün, yarın... Gaziantep'ten notlar...

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