Geçen hafta Balıkesir'deydik. Bu hafta Gaziantep'teyiz. SABAH Gazetesi'nin "Şehirbuluşmaları" devam ediyor. İl il geziyoruz... Gezeceğiz. Dinliyoruz... Nabız tutuyoruz. Ve yazıyoruz. Bugün, yarın... Gaziantep'ten notlar...
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