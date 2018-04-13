Geçen hafta Balıkesir'deydik.

Bu hafta Gaziantep'teyiz.

SABAH Gazetesi'nin "Şehir buluşmaları" devam ediyor.

İl il geziyoruz... Gezeceğiz.

Dinliyoruz... Nabız tutuyoruz.

Ve yazıyoruz.

Bugün, yarın... Gaziantep'ten notlar...