Hanları... Bir günde gezemezsiniz.

Ocakta geldiğimizde kalmıştık, Hışvahan... Bayazhan... Gümrük Hanı...

Şire Han... Gaziantep'te han çok.

Han deyip geçmeyin... Restore ediliyor...

Turizme açılıyor.

Çarşı oluyor... Otel oluyor.

Gaziantep'e yolunuz düşerse Hışvahan'ı görmenizi, gezmenizi isteriz...

"Müze gibi" bir butik otel.

Müzelere gelince... Hangi birini söyleyelim?

Atatürk Anı Müzesi... Zeugma Mozaik Müzesi... Hamam müzesi...

Mutfak müzesi... Oyuncak müzesi...

Mevlevihane Vakıf Müzesi...

Kahramanlık Müzesi... Arkeoloji Müzesi... Hasan Süzer Etnografya Müzesi... Yesemek Açık Hava Müzesi...

Savaş Müzesi... Bayazhan Kent Müzesi...

Medusa Cam Eserler Müzesi... İslam Bilim Tarihi Müzesi... Kültür Tarihi Müzesi...

Müzelere de "Hanlar gibi" uzun zaman ayırmanız gerekiyor.