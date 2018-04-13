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YAVUZ DONAT
13 Nisan 2018, Cuma YAVUZ DONAT

“Dedikoduyu bırak... Çalışmaya bak”

Adil Konukoğlu... 13.500 kişiye istihdam sağlayan SANKO Holding'in Başkan Vekili.
Yönetim Kurulu Başkanı "idi." Yeniden "Aday" olmadı...
Bu defa "Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na" seçildi.
Bu girişten sonra... Soru:
- Gaziantep... Sanayi... Yatırım...
Üretim... İstihdam... Ne durumda?
Konukoğlu "Gaziantep iyi...
Koşuya devam" dedi:
Gaziantep olarak son 3 yılda 1.8 milyar dolarlık yatırım yapıldı.
Üretim devam... devam... Bu bir yarış... Durmayacaksın.
Çalışana ekmek var... Kötümserliğe gerek yok.
bırak, çalışmaya bak... Bütün mesele bu.
Kötü kötüyü çağırır... İyi de iyiyi... Kötü lafı, kavgayı bırakalım, dünya ile yarışmaya bakalım.

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