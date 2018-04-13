Adil Konukoğlu... 13.500 kişiye istihdam sağlayan SANKO Holding'in Başkan Vekili.

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı "idi." Yeniden "Aday" olmadı...

Bu defa "Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na" seçildi.

Bu girişten sonra... Soru:

- Gaziantep... Sanayi... Yatırım...

Üretim... İstihdam... Ne durumda?

Konukoğlu "Gaziantep iyi...

Koşuya devam" dedi:

Gaziantep olarak son 3 yılda 1.8 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Üretim devam... İhracat devam... Bu bir yarış... Durmayacaksın.

Çalışana ekmek var... Kötümserliğe gerek yok.

Dedikoduyu bırak, çalışmaya bak... Bütün mesele bu.

Kötü kötüyü çağırır... İyi de iyiyi... Kötü lafı, kavgayı bırakalım, dünya ile yarışmaya bakalım.