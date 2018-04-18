Reyhanlı Belediye Başkanı HüseyinŞanverdi'ye soruyoruz: - Nüfus kaç oldu? - 95 bin 100. - Suriyeli misafir... Ne kadar? - 120 bini buldu. - Sorun var mı? Yanıtı Reyhanlı Kaymakamı FatihÇobanoğlu veriyor: - Hiçbir sorun yok... Burada herkeskardeş.
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