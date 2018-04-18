Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'ye soruyoruz:

- Nüfus kaç oldu?

- 95 bin 100.

- Suriyeli misafir... Ne kadar?

- 120 bini buldu.

- Sorun var mı?

Yanıtı Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu veriyor:

- Hiçbir sorun yok... Burada herkes kardeş.