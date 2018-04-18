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YAVUZ DONAT
18 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

“Kardeş kardeş”

Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'ye soruyoruz:
- Nüfus kaç oldu?
- 95 bin 100.
- Suriyeli misafir... Ne kadar?
- 120 bini buldu.
- Sorun var mı?
Yanıtı Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu veriyor:
- Hiçbir sorun yok... Burada herkes kardeş.

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