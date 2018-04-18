Sıcak bölgeden canlı yayınımız sürerken...

Devlet Bahçeli el bombasının pimini çekip, siyaset arenasına fırlatıveriyor.

Sürpriiiiz!...

Ve Ankara da "Sıcak bölge" oluveriyor.

Anlaşıldı... Önümüzdeki günler "Çok sıcak geçecek."