Sıcak bölgeden canlı yayınımız sürerken... Devlet Bahçeli el bombasının pimini çekip, siyaset arenasına fırlatıveriyor. Sürpriiiiz!... Ve Ankara da "Sıcak bölge" oluveriyor. Anlaşıldı... Önümüzdeki günler "Çok sıcak geçecek."
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