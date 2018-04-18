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YAVUZ DONAT
18 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Son dakika

Sıcak bölgeden canlı yayınımız sürerken...
Devlet Bahçeli el bombasının pimini çekip, siyaset arenasına fırlatıveriyor.
Sürpriiiiz!...
Ve da "Sıcak bölge" oluveriyor.
Anlaşıldı... Önümüzdeki günler "Çok sıcak geçecek."

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