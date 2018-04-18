Zeytin Dalı Harekâtı başlayınca... Suriye'den Reyhanlı'ya roket atıldı. 4 şehit... 80 yaralı. Şehitlerden üçünün adı "Sokaklara" verilmiş. Dördüncü şehit... 17 yaşındaki FatmaAvlar. "Fatmacığın" adı ve anısı yemyeşil bir parkta yaşatılıyor.
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