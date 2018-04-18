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YAVUZ DONAT
18 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Vefa... İşte bu

Zeytin Dalı Harekâtı başlayınca... 'den Reyhanlı'ya roket atıldı.
4 şehit... 80 yaralı.
Şehitlerden üçünün adı "Sokaklara" verilmiş.
Dördüncü şehit... 17 yaşındaki Fatma Avlar.
"Fatmacığın" adı ve anısı yemyeşil bir parkta yaşatılıyor.

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