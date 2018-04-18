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YAVUZ DONAT
18 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Zeytin Dalı caddesi

Reyhanlı Belediyesi bir caddeye "Zeytin Dalı" adını vermiş.
Fakat... Caddede "Zeytin Dalı" tabelası yok.
Niçin?
Hatay "Büyükşehir" olduğu için, "Büyükşehir Belediyesi'nin onayı" bekleniyor.
"Onay" gecikmemeli.

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