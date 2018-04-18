Reyhanlı Belediyesi bir caddeye "Zeytin Dalı" adını vermiş. Fakat... Caddede "Zeytin Dalı" tabelası yok. Niçin? Hatay "Büyükşehir" olduğu için, "Büyükşehir Belediyesi'nin onayı" bekleniyor. "Onay" gecikmemeli.
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