Reyhanlı Belediyesi bir caddeye "Zeytin Dalı" adını vermiş.

Fakat... Caddede "Zeytin Dalı" tabelası yok.

Niçin?

Hatay "Büyükşehir" olduğu için, "Büyükşehir Belediyesi'nin onayı" bekleniyor.

"Onay" gecikmemeli.