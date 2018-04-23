Devlet Bahçeli "Erken seçim" deyince... Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimin "Tarihini" söyleyince... CHP'liler... İyi Partililer... "Sevinmemişler." "Paniklemişler." Fakat... "Bunu" belli etmemeye... "Seviniyormuş gibi görünmeye" çalışıyorlar.
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