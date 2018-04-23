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YAVUZ DONAT
23 Nisan 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Gözlem

"Erken seçim" deyince...
, in "Tarihini" söyleyince...
'liler... İyi Partililer... "Sevinmemişler."
"Paniklemişler."
Fakat... "Bunu" belli etmemeye... "Seviniyormuş gibi görünmeye" çalışıyorlar.

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