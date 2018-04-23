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YAVUZ DONAT
23 Nisan 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Uzun Çarşı

Afyon'un en eski, en canlı çarşısı. Sucukçu... ... Şekerci... Aktar... "Afyon'un nabzı bu caddede atar."
"Ben geçmişte Uzun Çarşı'da çıraklık yaptım" diye konuşmak bile çok önemli.
... "Okul gibi."
Afyon'da bir söz vardır:
"Uzun Çarşı eğitiminden geçmeyen esnaf olamaz" diye.
Uzun Çarşı'yı Mehmet Emin Güzbey ile dolaştık.
Güzbey "Gazeteciler Cemiyeti Başkanı."
ODAK Gazetesi'nin sahibi... Yönetmeni.
Babası Nurettin Güzbey... 60 yıldır Uzun Çarşı'da... Kuyumcu.
Kardeşi... Hayrettin Güzbey... O da Uzun Çarşı esnafından... Kuyumcu... 20 yıldır.
İşte bu tarihi çarşıda en çok duyduğumuz söz:
- Erken seçim iyi oldu... Hiç olmazsa " var mı, yok mu" tartışması bitti... Bir an önce seçim yapılsın da Türkiye rahatlasın.

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