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YAVUZ DONAT
23 Nisan 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Son dakika

Yemekte... Mehmet Emin Güzbey "Son dakika haberi" diyerek kulağımıza eğildi:
İyi Parti'ye Meclis'te grup kurduruyorlar.
'li 15 milletvekili 'ye geçti.
CHP Afyon milletvekili Burcu Köksal da, İyi Parti'ye geçenlerden biri.

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