Yemekte... Mehmet Emin Güzbey "Son dakika haberi" diyerek kulağımıza eğildi: İyi Parti'ye Meclis'te grupkurduruyorlar. CHP'li 15 milletvekili İyi Parti'ye geçti. CHP Afyon milletvekiliBurcu Köksal da, İyi Parti'yegeçenlerden biri.
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