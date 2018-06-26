Seçim gecesinde birlikte olduğumuz diğer dostlar da... Abdülkadir Aksu da... Necati Çetinkaya da, seçim sonuçlarını "Normal... Beklenen buydu" diye karşıladılar.

Zira... Daha sandıklar açılmadan... Tayyip Bey'in "İlk turda seçileceğini" konuşmuştuk.

Fakat... Ak Parti'nin alacağı oyu merak ediyorduk.

Gezdiğimiz yerlerde "Gerileme" gözlemiştik... "Metal yorgunluğu... Liste hataları."

"Sonuçlar" gelince... Cemil Çiçek dedi ki:

- Sayın Cumhurbaşkanı'nın alacağı oy konusunda tereddüt yoktu... Milletvekili seçimine gelince... Sayın Erdoğan, ittifakın lokomotifi oldu.

Doğru... Erdoğan "Önden çeken lokomotif."

Devlet Bahçeli de "Arkadan iten lokomotif."